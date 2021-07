Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Maintenant = Poésie, galerie de portraits chantés Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le mardi 16 novembre à 16:30

Emmanuel Commenges est un artiste hors normes. Il se produit aussi bien dans la performance artistique, dans la musique improvisée que dans la chanson. Pour « Maintenant=Poésie », il a rencontré des résidents et travailleurs d’un EHPAD pendant 2 ans et a écrit des chansons-portraits inspirées par leur manière d’être au monde. Il transmet la couleur, l’humeur, la philosophie de chacun d’entre eux comme un héritage mis en partage. Il nous livre une écriture sensible qui fait voyager à travers ces personnages et toutes les émotions qui font notre humanité. Avec des mélodies colorées imprégnées de jazz et de musiques du monde. EN SAVOIR PLUS

Spectacle gratuit. Ouverture de la billetterie début septembre.

Proposé par la Ligue de l’Enseignement dans le cadre de ses rencontres artistiques Hors Jeu / En Jeu. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-11-16T16:30:00 2021-11-16T18:30:00

