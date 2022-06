Maintenant Malik Belkhodja Marseille 7e Arrondissement, 4 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

15 15 Tiraillé entre ces trois pays, tiraillé entre la poursuite de son rêve et celle d’une stabilité professionnelle, entre sa quête de l’amour et son désir de liberté, entre sa foi musulmane et les tentations de la vie, Malik a fait le choix de ne pas choisir et nous livre tout cela dans un spectacle aussi drôle que touchant ou tout(e) un(e) chacun(e) pourra se reconnaître. Véritable pont entre deux cultures, Malik nous livre à travers ses aventures sur les deux rives de la méditerranée une véritable réflexion sur le vivre ensemble et sur le poids du regard de l’autre qui finalement n’est pas si différent de soi.



Prix du Jury du festival du rire de l’institut du monde arabe

Vainqueur du concours Comedy Mouv

Né en Algérie, il renaît en Tunisie et vit en France, l’histoire de Malik est celle d’un éternel tiraillement.

