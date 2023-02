Maintenant ! Le Festival des étudiants Place Félix Rey Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhone Notre festival est fier de proposer plusieurs événements pluridisciplinaires mettant en avant la richesse artistique locale. A l’instar de la première édition, le festival, « MAINTENANT ! »qui se déroulera du 2 au 4 mars 2023 rassemblera son plus fidèle public autour des valeurs de partage, respect et de la fête.

Arles En Prémices a hâte de vous revoir pour vivre une nouvelle fois des moments inoubliables lors des divers événements qui composent le festival. Nous vous invitons à suivre notre compte pour être tenu au courant des informations complémentaires, des événements et de la programmation au cocktail explosif concocté par nos soins. « Maintenant ! » Le festival organisé par Arles En Prémices fait son grand retour pour sa deuxième édition. arles.en.premices@gmail.com http://www.arlesenpremices.tumblr.com/

