du jeudi 2 septembre au lundi 6 septembre

Koha, le logiciel support du catalogue des bibliothèques de l’université, est en maintenance à compter de jeudi 2 septembre au soir. Le retour à la normale est prévu pour lundi après-midi. **Dans la pratique** : * **Supernova**, le moteur de recherche dans les collections de l’université, sera disponible avec quelques limites : pas d’affichage de la disponibilité et des cotes des documents, pas * le service de **retour de documents** est maintenu dans les 3 BU, en fonctionnement dégradé * le service d’**emprunt de documents** est maintenu pour la BU Beaulieu [à confirmer] et la BU Villejean Santé, en fonctionnement dégradé * **pas de nouvelle inscription** de lecteur vendredi 3 et samedi 4 septembre * pas d’accès au **compte lecteur** * les demandes de **drive** ne seront pas possibles Nous vous présentons nos excuses pour cette coupure. Du vendredi 3 au lundi 6 septembre, certaines actions liées au catalogue des bibliothèques seront indisponibles En ligne En ligne (Internet) Rennes Charente

2021-09-02T17:00:00 2021-09-02T23:59:00;2021-09-03T00:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T23:59:00;2021-09-06T00:00:00 2021-09-06T14:00:00

