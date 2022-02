MAINTENANCE DES MATERIELS Lycée Léonard de VINCI Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Lycée Léonard de VINCI, le mercredi 2 mars à 09:30

Le principe de l’épreuve de présélections est un QCM technique d’1 heure et 60 questions techniques (niveau fin Bac Pro) sur les thèmes suivants et pouvant exister sur les 3 options Agricoles / Construction et Manutention / Espaces Verts : – Anglais technique tous thèmes – Electricité – Electronique – Hydraulique / pneumatique / climatisation – Transmission – Moteur et dépollution Pré-sélection MAINTENANCE DES MATERIELS Lycée Léonard de VINCI 24 rue du collège technique, 33290 BLANQUEFORT Blanquefort Gironde

