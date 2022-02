Mainstream avec Franck Dijeau et invitée Shekinah Rodz Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Mainstream avec Franck Dijeau et invitée Shekinah Rodz

Thélonious Café Jazz Club, le mercredi 16 février à 20:30

Nouveau RDV pour jouir d’un jazz joyeux et coloré et très festif. Un brillant trio et +, aux sonorités bien empruntées au swing et aux musiques afro caribéennes qui font la part belle au groove. Avec la chanteuse et saxophoniste portoricaine, une touche inspirée et talentueuse est apportée à cette soirée ouvertement Afro borikén groove.

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux

