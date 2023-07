Fête du 15 août à Mainsat Mainsat, 12 août 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

4 JOURS DE FÊTE POUR LE 15 AOÛT À MAINSAT

-Samedi 12 août-

15h30 Jeux multisportifs de 3 à 12 ans

18h Match amical ASMS 2 VS Ahun 2

20h Match amical ASMS 1 VS Vallière 1

21h Apéro de Momo (Grillades à foison)

23h Bal des jeunes (5€)

-Dimanche 13 août-

14h Course cycliste FFC – Prix de la municipalité (enfants/adultes)

18h Grand jeu « Loups garous de Thiercelieu » (06 48 49 80 87 – 3€)

20h Concert gratuit de GWAD DANIEL’S

Vente de planches de fromages et de charcuteries (06 48 49 80 87)

Bière pression Creusoise

-Lundi 14 août-

14h Concours de pétanque (14€/équipe)

20h Barbecue avec concert (12€ 06 48 49 80 87 ou au 06 63 62 51 02)

-Mardi 15 août-

08h30 Marche à la découverte de Mainsat (entre 8 et 10 km/participation libre)

10h30 Messe

15h30 défilé de chars fleuris

17h Course de caisses à savon

21h30 Concert de la Chansonette Mainsatoise

22h30 Feu d’artice.

2023-08-12 fin : 2023-08-15 . .

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



4 DAYS OF FESTIVITIES FOR AUGUST 15 IN MAINSAT

-Saturday August 12

3:30 pm Multi-sports games for 3 to 12 year-olds

6pm Friendly match ASMS 2 VS Ahun 2

8pm Friendly match ASMS 1 VS Vallière 1

9pm Momo’s Apéro (Grilled meats galore)

11pm Youth Ball (5?)

-Sunday August 13

2pm FFC cycling race – Prix de la municipalité (children/adults)

6pm « Loups garous de Thiercelieu » game (06 48 49 80 87 – 3?)

8pm Free concert by GWAD DANIEL’S

Cheese and charcuterie boards for sale (06 48 49 80 87)

Creusoise draught beer

-Monday August 14th

2pm Petanque competition (14?/team)

8pm Barbecue with concert (12? 06 48 49 80 87 or 06 63 62 51 02)

-Tuesday August 15

08:30 Walk to discover Mainsat (between 8 and 10 km/free participation)

10:30 Mass

15:30 Flower float parade

5pm Soapbox race

9:30pm Concert by the Chansonette Mainsatoise

10:30 pm Bonfire

4 DÍAS DE FIESTA PARA EL 15 DE AGOSTO EN MAINSAT

-Sábado 12 de agosto

15.30 h Juegos polideportivos para niños de 3 a 12 años

18.00 h Partido amistoso ASMS 2 VS Ahun 2

20.00 h Partido amistoso ASMS 1 VS Vallière 1

21h Aperitivo Momo’s (barbacoa abundante)

23:00 Baile juvenil (¿5?)

-Domingo 13 de agosto

14h Carrera ciclista FFC – Premio municipal (niños/adultos)

18h Partida « Loups garous de Thiercelieu » (06 48 49 80 87 – 3?)

20.00 h Concierto gratuito de GWAD DANIEL’S

Venta de tablas de quesos y embutidos (06 48 49 80 87)

Cerveza creusoise de barril

-Lunes 14 de agosto

14 h Competición de petanca (14 por equipo)

20.00 h Barbacoa con concierto (12? 06 48 49 80 87 o 06 63 62 51 02)

-Martes 15 de agosto

08:30 Paseo para descubrir Mainsat (entre 8 y 10 km/participación libre)

10h30 Misa

15.30 Desfile de carrozas florales

17.00 Carrera de cajas de jabón

21.30 h Concierto de la Chansonette Mainsatoise

22.30 h Hoguera

4 TAGE FEST FÜR DEN 15. AUGUST IN MAINSAT

-Samstag, 12. August-

15.30 Uhr Multisportliche Spiele von 3 bis 12 Jahren

18 Uhr Freundschaftsspiel ASMS 2 VS Ahun 2

20h Freundschaftsspiel ASMS 1 VS Vallière 1

21 Uhr Momo’s Apero (Grillspezialitäten in Hülle und Fülle)

23 Uhr Ball der Jugendlichen (5?)

-Sonntag, 13. August

14h FFC-Radrennen – Preis der Gemeinde (Kinder/Erwachsene)

18 Uhr Großes Spiel « Werwölfe von Thiercelieu » (06 48 49 80 87 – 3?)

20 Uhr Gratiskonzert von GWAD DANIEL’S

Verkauf von Käse- und Wurstplatten (06 48 49 80 87)

Gezapftes Bier aus der Creusoise

-Montag, 14. August-

14 Uhr Petanque-Wettbewerb (14?/Mannschaft)

20h Barbecue mit Konzert (12? 06 48 49 80 87 oder 06 63 62 51 02)

-Dienstag, 15. August

08.30 Uhr Wanderung zur Entdeckung von Mainsat (zwischen 8 und 10 km/freie Teilnahme)

10.30 Uhr Messe

15:30 Uhr Umzug mit Blumenwagen

17 Uhr Seifenkistenrennen

21.30 Uhr Konzert der Chansonette Mainsatise

22.30 Uhr Artilleriefeuer

Mise à jour le 2023-07-12 par Marche et Combraille en Aquitaine