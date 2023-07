Mainsat : Les randonnées du Patrimoine Mainsat, 5 août 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

Les randonnées du Patrimoine à Mainsat!

Marche nocturne accompagnée

2 circuits : 5km – 10km

Tarif Libre

Renseignements au 06 44 99 01 53

Lampe de poche conseillée

Inscription sur place dès 20h45

Circuit de 10 km départ à l’Orangerie (Place de l’église) à 21h15

Circuit de 5 km départ de l’Orangerie (Place de l’église) à 21h30.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Heritage walks in Mainsat!

Guided night walk

2 circuits: 5km – 10km

Free admission

Information on 06 44 99 01 53

Flashlight recommended

On-site registration from 8:45pm

10 km circuit departing from l’Orangerie (Place de l’église) at 9:15pm

5 km circuit departs from l’Orangerie (Place de l’église) at 9:30 p.m

Paseos por el patrimonio en Mainsat

Paseo nocturno guiado

2 circuitos: 5km – 10km

Entrada gratuita

Información en el 06 44 99 01 53

Antorcha recomendada

Inscripciones in situ a partir de las 20.45 h

Circuito de 10 km con salida de la Orangerie (plaza de la iglesia) a las 21.15 h

Circuito de 5 km con salida de la Orangerie (plaza de la iglesia) a las 21.30 h

Wanderungen zum Kulturerbe in Mainsat!

Begleitete Nachtwanderung

2 Strecken: 5km – 10km

Preis Frei

Informationen unter 06 44 99 01 53

Taschenlampe empfohlen

Anmeldung vor Ort ab 20.45 Uhr

10-km-Rundkurs Start an der Orangerie (Place de l’église) um 21.15 Uhr

5-km-Runde Abfahrt von der Orangerie (Place de l’église) um 21:30 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par Marche et Combraille en Aquitaine