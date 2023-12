Journée Rencontre Pro BriDJing x Africolor à Mains d’Œuvres Mains d’Oeuvres Saint-Ouen-sur-Seine, 6 décembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

» Développement et professionnalisation des musiques électroniques en Europe »

» Connecter les sons de l’Afrique de l’Est au monde »

» Électrifier l’activisme et la diversité en Afrique du Nord »

Rejoignez-nous le 6 décembre pour une journée de rencontres exceptionnelles orchestrée par Africolor. Cet événement promet une expérience riche et diversifiée, avec un programme captivant composé de trois conférences et de temps d’échanges

« Développement et professionnalisation des musiques électroniques en Europe : Quelles stratégies pour une industrie culturelle pérenne et inclusive ? » avec Leslie de Gouville du CNM, Marion Delpech de Technopol et Act Right ainsi que Lauren Beneteau de Club Theory.

« Connecter les sons de l’Afrique de l’Est au monde : Structuration du réseau et exportation internationale des musiques électroniques » avec Masudi Kandoro manager d’artistes et producteur de Singeli, Abbas Alli Jazza manager et producteur et Lucy James des Nuits Sonores.

« Électrifier l’activisme et la diversité : Représentation des minorités dans les musiques électroniques en Afrique du Nord » avec Olfa Arfaoui de La Fabrique Art Studio, Ata artiste et membre de Dawa Collectif, Aura Burzynski de Mahalla et Faïza Lellou de Wah Wah prod.

Nos talentueux.euses DJs de BriDJing, nos précieux.euses partenaires et d’autres expert.e.s de l’industrie se réuniront pour des discussions, qui ne se limiteront pas aux musiques électroniques, mais qui aborderont également une multitude de sujets connexes. Cette journée s’annonce comme un lieu d’échange d’idées innovantes, de renforcement des collaborations et d’exploration de nouvelles perspectives dans ce vaste domaine.

Nous sommes impatient.e.s de vous accueillir lors de cette journée qui réunira des acteur.ice.s clés de l’industrie musicale internationale.

Mains d'Oeuvres 1 Rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T10:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

