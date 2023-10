Jam Session Mains d’Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Jam Session Mains d’Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine, 16 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Jam Session Jeudi 16 novembre, 19h00 Mains d’Œuvres Entrée libre sur inscription Le 16 novembre prochain, JamSpace, Quickstudio et les Studios Mains d’Œuvres vous invitent dans la salle de concert de Mains d’Œuvres pour une jam session ouverte à tous niveaux. En première partie de soirée, nous inviterons les groupes issus des programmes Jam Academy et des autres accompagnements JamSpace à présenter un morceau de leur répertoire.

Ensuite, place à la jam, d’abord sur la base de covers proposées en amont sur l’application, puis en mode impro sur la fin de soirée ! ́ ́

– 19h : ouverture des portes et du bar

– 19h30 – 20h30 : ouverture de la jam par les groupes accompagnés par JamSpace

– 20h30-21h30 : jam débutants basée sur des reprises

– 21h30-23h : jam improvisée pour tous niveaux ‘ : https://app.jamspace.co/fr/sessions/191

Pour proposer vos covers:

– Cliquez sur « S’inscrire » sur l’événement après avoir créé votre profil JamSpace

– Dans la description de l’événement, cliquez sur « Proposer un morceau »

– Inscrivez-vous au morceau que vous avez proposé et à ceux proposés par les autres ! Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://app.jamspace.co/fr/sessions/191 »}] [{« link »: « https://app.jamspace.co/fr/sessions/191 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00 jam musique Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Mains d'Œuvres Adresse 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Ville Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Mains d'Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine latitude longitude 48.905272;2.339099

Mains d'Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-seine/