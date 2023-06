LUCIOLES • La Fine Compagnie Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 21 juillet 2023, Saint-Ouen.

LUCIOLES • La Fine Compagnie Vendredi 21 juillet, 19h00 Mains d’Œuvres Entrée libre

Une femme qui a cassé son talon et oublié le chou-fleur au marché, un fils qui se construit en jetant sa tête de torse en torse, une sœur qui est si affamée qu’elle avalera tout ce qu’elle verra…

Et quelques autres encore qui rêvent d’échapper à la marche forcée de ce monde…

Du rêve à la tentative de transformation, de la fuite à l’affrontement, ça remue et ça se questionne !

Face à un quotidien source d’empêchements comme d’inspiration, on s’essaie à un désengourdissement de nos imaginaires. Ce système serait immuable ? Avec un peu de chance, c’est une fake-news…

Mains d'Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org Installé dans l'ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d'une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d'Œuvres est un lieu dédié à l'imagination artistique et citoyenne. Là où l'on mangeait dans les années 1950, l'on danse aujourd'hui, là où l'on se réunissait, l'on expérimente, là où l'on jouait au basket-ball, l'on questionne le rapport public/artiste…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

