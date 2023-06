Projet Parsifal Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 20 juillet 2023, Saint-Ouen.

Porté par une équipe de jeunes musiciens aux horizons variés, le Projet Parsifal est un projet éclectique à la croisée de multiples arts.

De la peinture à la danse, en passant par la poésie, tous se réunissent autour de différentes compositions musicales dont les influences sont riches et variées. On y retrouve des sonorités acoustiques folk mais également l’énergie du rock, la chaleur de la musique traditionnelle orientale ou encore la subtilité de la musique classique.

Leur prestation à Mains d’Œuvres s’inscrit dans la continuité de l’échange artistique que le groupe entretient avec le lieu. Après avoir été accueilli à la MDO pour réaliser leur 2nd clip « Come » dans l’enceinte de la salle d’exposition, ils s’apprêtent à partager leur musique dans ce lieu qui leur est cher.

Pendant ce concert vous retrouverez le groupe dans un format acoustique et intime où les diverses compositions du projet vous seront présentées sous la forme d’esquisses, d’une exposition.

Ouvrez vos oreilles, vos cœurs et laissez vous caresser par les couleurs chaudes qui s’échappent de leur sonorité, des couleurs qui viennent trouver leur envol au creux de vos oreilles et où le rythme marque une diagonale dans le vaste espace-temps du moment, traçant ainsi l’identité artistique du groupe.

La force de ces jeunes musiciens réside dans leur volonté de proposer un contenu artistique original et honnête en fusion avec leur idéal musical et humain.

Au carrefour de diverses influences musicales, le Projet Parsifal aime varier les lieux dans lesquels il se produit afin de rassembler un large public, allant jusqu’à partager leur musique notamment en France mais aussi au delà des frontières, en Europe (France, Allemagne, Espagne, Belgique, Suisse).

Leur enthousiasme à partager et interagir avec tout type de public est sans doute caractéristique de leur manière d’aborder la musique live.

Mains d'Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:00:00+02:00

