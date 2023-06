RéCRÉATION : Atelier Broderie intuitive Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 12 juillet 2023, Saint-Ouen.

RéCRÉATION : Atelier Broderie intuitive Mercredi 12 juillet, 17h00 Mains d’Œuvres Entrée libre

Atelier de broderie intuitive avec Daniela PONCE

Une approche à la broderie qui s’inscrit dans une pratique méditative.

On explore différents points classiques de la broderie.

Le but est d’expérimenter avec les différentes techniques apprises et de libérer le geste.

On utilisera, dans la mesure du possible, des matériaux recyclés pour leur donner une nouvelle vie. Il est donc possible de ramener des morceaux de tissus ou vêtements si les participants/es souhaitent les intervenir.

« La broderie intuitive, absente d’un plan rigide ou à la recherche de la perfection, nous transporte au temps perdu, nous reconnecte avec nos ancêtres, avec nos cultures, nos joies et tristesses les plus ancrées. Sa nature apaisante peut nous transporter vers un état méditatif. C’est une pratique qui unifie. » Orly Avineri

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

2023-07-12T17:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

©DR