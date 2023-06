KIM DEE (Duo) Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 7 juillet 2023, Saint-Ouen.

KIM DEE (Duo) Vendredi 7 juillet, 19h30 Mains d’Œuvres Entrée libre

Kim Dee, artiste néo-soul, jazz présente son nouvel EP aux touches funk et hip hop. Co-composé avec son acolyte Noam, qui l’accompagne au beatbox/clavier et choeurs, Kim avec sa voix envoutante nous présente une musique audacieuse aux multiples influences.

Traversée par ses deux projets, (2021) puis (2023), Kim valse avec ses émotions en nous délivrant un message fort et unificateur. Elle dénonce avec joie une société qui nous maintient dans l’obscurité en nous transmettant sa lumière et une belle dose d’espoir.

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

©DR