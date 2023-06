BORJA FLAMES (Solo) Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 6 juillet 2023, Saint-Ouen.

BORJA FLAMES (Solo) Jeudi 6 juillet, 19h30 Mains d’Œuvres Entrée libre

Il a trois cerveaux, mille vies, passées ou parallèles et il s’appelle Borja Flames. Espagnol, parisien, bourguignon, cosmonaute, on ne sait plus.

Sa tête est celle d’un pope, d’un roi, d’un lion, d’un faune ou d’un centaure mélancolique. Il est bien habillé, avec des trous de boulettes et sa barbe : mérovingienne.

Son dernier album sorti en 2022 (Les Disques du Festival Permanent / Murailles Music) est chanté sur la pointe des pieds, la voix argentée d’effets robotiques sur une descente de lit synthétique piquée de cymbales​. O​n se sent tête nue dans un vaste cabinet d’étoiles, où tombent des hits, des vrais, en pluie d’astéroïdes.

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

©DR