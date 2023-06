No Trace Left Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 30 juin 2023, Saint-Ouen.

No Trace Left Vendredi 30 juin, 19h00 Mains d’Œuvres Entrée libre

est un spectacle danse et musique qui questionne l’aspect éphémère de ces deux media.

Dans cette proposition artistique, l’intention est de souligner la nature éphémère de ces formes et leur capacité à évoquer des émotions in situ, le temps d’un mouvement. L’attrait de ce qui ne dure pas est célébré tout en invitant les spectateur·ices à réfléchir sur la temporalité de l’existence elle-même.

Dans , cette éphémeralité est mise en scène à travers la sonification interactive du mouvement dansé. Ainsi le mouvement dansé génère la composition sonore en temps réel créant une relation inhérente entre la physicalité du mouvement et la qualité et le rythme de la musique sur scène. En fusionnant mouvement et musique, Sarah Fdili Alaoui et Alejandro Van Zandt Escobar cherchent à créer un environnement multisensoriel qui transcende les frontières traditionnelles de la performance et induise une expérience incorporée singulière de la danse et de la musique et de leur temporalité fragile.

Mains d'Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

