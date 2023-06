SOLO SPORT • Cie Les Passagers Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 29 juin 2023, Saint-Ouen.

SOLO SPORT • Cie Les Passagers Jeudi 29 juin, 19h30 Mains d’Œuvres Entrée libre

Une jeune femme dans son studio de 4m² va user de toute son imagination pour choisir les sports adaptés à son environnement. propose la représentation absurde de sports qui, assemblés, dansés, nous font vibrer comme en compétition sportive

est un spectacle en solo de danse au sol, qui met en danse une variété de sports dans une structure métallique, destiné à tout public et à l’espace public, créé en 2022 par la Compagnie Les Passagers. Pour ce solo, Philippe Riou décide de travailler sur un des aspects que nous avons tous plus ou moins découvert pendant le 1er confinement : notre potentiel créatif pour parer à l’isolement et à ces corolaires (angoisse, déprime…). Il a souhaité reprendre la phase euphorique, joyeuse et suractive de ce moment suspendu. Et lui a ajouté un élément majeur, le smartphone…

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T19:30:00+02:00 – 2023-06-29T23:00:00+02:00

