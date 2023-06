RéCRÉATION : Illustration botanique et scientifique Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 28 juin 2023, Saint-Ouen.

RéCRÉATION : Illustration botanique et scientifique 28 juin et 5 juillet Mains d’Œuvres Entrée libre

Atelier d’illustration botanique et scientifique animé par Jessie Loust

Illustratrice et animatrice de BD et d’illustration depuis plusieurs années, le travail de Jessie a été très influencé par une formation au Muséum d’Histoires Naturelles de Paris dans la spécialité du dessin scientifique et botanique.

Aujourd’hui, elle transmet ces techniques de représentation et d’observation à travers des ateliers adaptés à divers publics.

Son travail d’illustration est un mélange d’animaux personnifiés et de décors abstraits emprunts au monde végétal. Les techniques plastiques qu’elle utilise sont variées et lui permettent d’expérimenter les textures et les différentes nuances recherchées.

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T17:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:00:00+02:00

2023-07-05T17:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

©DR