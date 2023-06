L’An Shanti Party Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 24 juin 2023, Saint-Ouen.

L’An Shanti Party Samedi 24 juin, 12h00 Mains d’Œuvres Entrée libre

L’association Shanti Sports Club fête son anniversaire, sa première année… c’est l’an Shanti Party !

A cette occasion, nous organisons une aprés midi festive cours des myrtilles à Mains d’Oeuvres : une block Party avec des activités pour petits et grands, un barbecue (végé et non végé).

AU PROGRAMME :

Cours des Myrtilles

> Un BBQ concocté par un chef et nos shanties bénévoles

> Des Jeux géants

> Atelier double Dutch en partenariat avec Collectif Koezion

> Atelier création papier en partenariat avec le Cube à Roulette

> Stand maquillage Divinités Indiennes

> Stand merchandising Shanti

Salle de danse

> Mapping de la salle de danse avec les œuvres vidéos animées de François Feydy

> Atelier live painting dans du café avec François Feydy

> Voyage Sonore avec Corinne Angot

> Primal Moves parents/enfants avec Virginie Saury

> Yoga enfant immersif avec Marion de Matayoga

Le bbq sera gratuit pour les adhérent.e.s mais ouvert à tous.tes

