COMPLICES TRIO joue YANN RAIX Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 23 juin 2023, Saint-Ouen.

COMPLICES TRIO joue YANN RAIX Vendredi 23 juin, 19h30 Mains d’Œuvres Entrée libre

( )

Partir à la découverte du Trio de guitares classiques à travers les compositions de Yann Raix, Vivaldi, Haendel, Barrios et voyager à travers les styles de la bossa nova, du ragtime, de la milonga… voilà ce que propose le Trio complices (Maude Lamy de la Chapelle, Amandine Dhaussy et Nicolas Sarre). Toute l’étendue de la guitare classique en un seul concert.

Les complices se sont rencontrés au sein de l’Académie Yann Raix et c’est sous son oreille bienveillante qu’ils poursuivent leur chemin.

​Ce chemin est d’abord celui de la recherche d’un son riche en couleurs, nuances et harmoniques ; celui qui caractérise la musique française qu’ils affectionnent particulièrement. Leurs concerts sont un savoureux mélange de percussions et de douceur, de musiques sud-américaines et baroques, d’arrangements et de compositions qui leur sont propres.

Le trio c’est aussi trois parcours musicaux différents, trois professeurs de guitare, trois identités solidement ancrées, la diversité dans l’harmonie (ou l’inverse).

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

©DR