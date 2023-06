Récré à jeux | Soirée jeux Mains d’Œuvres Saint-Ouen, 7 juin 2023, Saint-Ouen.

Récré à jeux | Soirée jeux 7 juin – 26 juillet, les mercredis Mains d’Œuvres Entrée libre

Ludi93 et Mains d’Œuvres vous proposent des mercredis ludiques. Venez vous amuser avec nous dans une ambiance bon enfant et inclusive ! Nous vous proposons chaque semaine – .

Durant nos soirées jeux de société et de rôle, nous vous proposerons plusieurs jeux et nous vous expliquerons les règles.

Durant les soirées blind-test, nous vous préparerons des défis de folie où vous affronterez les meilleures équipes de Saint Ouen !

Pour suivre Ludi93 sur les réseaux sociaux

https://linktr.ee/ludi93

Mains d’Œuvres Ancien site Derodo-Valéo – 1 rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 25 25 http://www.mainsdoeuvres.org https://www.facebook.com/mains.doeuvres;https://twitter.com/mainsdoeuvres;https://instagram.com/mainsdoeuvres/ [{« link »: « https://linktr.ee/ludi93 »}] Installé dans l’ancien Centre social et sportif des Usines Valéo (bâtiment de 4 000 m²), vestige d’une ère industrielle révolue et proche aux abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen, Mains d’Œuvres est un lieu dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Là où l’on mangeait dans les années 1950, l’on danse aujourd’hui, là où l’on se réunissait, l’on expérimente, là où l’on jouait au basket-ball, l’on questionne le rapport public/artiste… M4 Porte de Clignancourt, M13 Garibaldi Bus 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T17:00:00+02:00 – 2023-06-07T23:00:00+02:00

2023-07-26T17:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:00:00+02:00

