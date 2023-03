SEPTEMBER EN MARS Mains d’Œuvres – Gymnase, 29 mars 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

SEPTEMBER EN MARS Mercredi 29 mars, 18h30 Mains d'Œuvres – Gymnase Entrée gratuite et libre sur inscription préalable (100 places)

Projection / débat à MAINS-D’ŒUVRES, 1 rue Charles GARNIER, Saint-Ouen (93)

[de Sarcelles : Bus 268, St-Denis Université, puis M 13, Garibaldi +10 mn à pied]

Mercredi 29 mars 2023 (18h30-23h00)

Film : Murder in Paris (Enver SAMUEL, Afrique du Sud, 2021, 90 mn, VOSTFR)

Invité.e.s :

Enver SAMUEL, réalisateur et producteur du film « Murder in Paris »,

Léonard CORTANA, doctorant en études cinématographiques (New-York University), chercheur affilié au Centre Internet et Société (Harvard University)

Elia TRIGON, pour « Les militants anti-apartheid exilés en France, Affaire Dulcie September » (Master 2, Centre d’histoire sociale, Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2020).

Expositions : « Espèce de Race ! » (Les mots du racisme et de la xénophobie, Collectif Fusion, 2004) et « Arcueil – Afrique du Sud ; je me souviens 1988 – 2018 » (Les liens entre la ville française d’accueil de Dulcie September et l’Afrique du Sud. J. Dérens, 2018).

