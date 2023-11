Boutique éphémère d’hiver Mains d’Artistes Chambon-sur-Voueize, 1 décembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

La Boutique éphémère « Mains d’Artistes » ouvre ses portes cette année encore, venez découvrir le savoir faire et l’artisanat local, des idées cadeaux pour tous..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 18:00:00. .

Mains d’Artistes

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The « Mains d’Artistes » ephemeral boutique opens its doors again this year. Come and discover local crafts and know-how, and gift ideas for all.

La boutique efímera « Mains d’Artistes » vuelve a abrir sus puertas este año. Venga a descubrir la artesanía y el saber hacer locales, así como ideas de regalos para todos.

Die kurzlebige Boutique « Mains d’Artistes » öffnet auch dieses Jahr wieder ihre Türen. Entdecken Sie das lokale Know-how und Kunsthandwerk, Geschenkideen für alle.

