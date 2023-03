Visite de l’atelier Mains d’Œuvre Mains d’, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Bienvenue chez Mains d’Œuvre, nous sommes deux créateurs & artisans maroquiniers, Quentin Barralon et Dorian Cayol, installés à Romans-sur-Isère dans la Drôme, ville historique des tanneurs et des métiers du cuir.

Après nos formations respectives dans les secteurs de la mode et de la confection d’objets en cuir, nous nous rencontrons chez Robert Clergerie, derniers grands chausseurs Romanais.

Liés d’amitié, nous quittons nos postes pour prendre notre indépendance et fonder Mains d’Œuvre en 2016, notre studio de design et développement, notre atelier de fabrication et notre marque d’accessoires en cuir.

Nous y confectionnons chaque objet patiemment et minutieusement.

Un travail de la main épaulé par une panoplie d’anciennes machines industrielles que nous avons rassemblé et restauré au fil du temps.

Spécialistes du cuir moulé, nous maîtrisons l’ensemble de notre processus de fabrication, du dessin jusqu’à la production en petites séries. Cette technique, aujourd’hui presque oubliée, nous permet de créer des objets de caractère aux lignes sculptées pour résister à l’épreuve du temps.

Venez visiter notre atelier et découvrir les outils et les techniques qui se cachent derrière nos créations.

Mains d’ 23 côte Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Atelier maroquinerie

Mains d’Œuvre