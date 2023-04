Coupe d’Europe de Montgolfières et son meeting aérien : Le Nouvelle Aquitaine Air show Mainfonds, 1 janvier 2023, Val des Vignes.

La coupe d’Europe de Montgolfières fait rêver des milliers de spectateurs tous les deux ans en Sud Charente.

Évènement à la renommée internationale, elle s’accompagne du Nouvelle Aquitaine Air Show, un meeting aérien vitrine de l’aéronautique française !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31. .

Mainfonds

Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine



The European Hot Air Balloon Cup makes thousands of spectators dream every two years in the South Charente.

An internationally renowned event, it is accompanied by the Nouvelle Aquitaine Air Show, an air showcase of French aeronautics!

La Copa de Europa de Globos Aerostáticos hace soñar a miles de espectadores cada dos años en la Charente Sur.

Evento de renombre internacional, va acompañado del espectáculo aéreo de la Nouvelle Aquitaine, ¡una muestra aérea de la aeronáutica francesa!

Der Europacup der Heißluftballons bringt alle zwei Jahre Tausende von Zuschauern in der Süd-Charente zum Träumen.

Das international renommierte Ereignis wird von der Nouvelle Aquitaine Air Show begleitet, einem Flugmeeting, das als Schaufenster der französischen Luftfahrt gilt!

