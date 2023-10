Cet évènement est passé AUTOUR DES LAVOIRS, LES LAVANDIERES de jour et de nuit Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Yvelines

Yvelines AUTOUR DES LAVOIRS, LES LAVANDIERES de jour et de nuit Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines, 16 avril 2023, Dampierre-en-Yvelines. AUTOUR DES LAVOIRS, LES LAVANDIERES de jour et de nuit Dimanche 16 avril, 17h00 Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : TARIF ADULTE 8€ ; TARIF ENFANT 4€ Nous longerons la rivière de l’Yvette entre deux lavoirs à travers un bois de feuillus au milieu de blocs de grès et observerons les fleurs du printemps. Au cours de cette déambulation, je vous parlerai du travail de la lavandière, des ressources locales, des légendes de lavandière (le jour et la nuit) et de botanique (herboristerie).

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/autour-des-lavoirs Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/autour-des-lavoirs »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/autour-des-lavoirs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:30:00+02:00

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:30:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Adresse Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Ville Dampierre-en-Yvelines Departement Yvelines Lieu Ville Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines latitude longitude 48.714705;1.96827

Maincourt sur Yvette, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dampierre-en-yvelines/