Main Square Festival 2023 LA CITADELLE ARRAS
Main Square Festival 2023 LA CITADELLE, 30 juin 2023, ARRAS.
Main Square Festival 2023 LA CITADELLE. Un spectacle à la date du 2023-06-30 (2023-06-30 au ) 12:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.
Live Nation France Festival présente (L-R-20-3860 – L-R-20-3861) ce festival. MAIN SQUARE FESTIVAL 2023PASS 1 JOURPlein air – debout Commandes limitées à 8 places. Programmation: Vendredi 30/06 MAROON 5Samedi 01/07 ORELSAN – AYA NAKAMURADimanche 02/07 MACKLEMORE – DAVID GUETTA Main Square Main Square
LA CITADELLE ARRAS BD DU GL DE GAULLE Pas-de-Calais
Live Nation France Festival présente (L-R-20-3860 – L-R-20-3861) ce festival.
MAIN SQUARE FESTIVAL 2023
PASS 1 JOUR
Plein air – debout
Commandes limitées à 8 places.
Programmation:
Vendredi 30/06 MAROON 5
Samedi 01/07 ORELSAN – AYA NAKAMURA
Dimanche 02/07 MACKLEMORE – DAVID GUETTA
. EUR10.0 10.0 euros