Main Square Festival 2023 LA CITADELLE, 30 juin 2023, ARRAS.

Main Square Festival 2023 LA CITADELLE. Un spectacle à la date du 2023-06-30 (2023-06-30 au ) 12:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Live Nation France Festival présente (L-R-20-3860 – L-R-20-3861) ce festival. MAIN SQUARE FESTIVAL 2023PASS 1 JOURPlein air – debout Commandes limitées à 8 places.  Programmation: Vendredi 30/06 MAROON 5Samedi 01/07 ORELSAN – AYA NAKAMURADimanche 02/07 MACKLEMORE – DAVID GUETTA Main Square Main Square

Votre billet est ici

LA CITADELLE ARRAS BD DU GL DE GAULLE Pas-de-Calais

Live Nation France Festival présente (L-R-20-3860 – L-R-20-3861) ce festival.

MAIN SQUARE FESTIVAL 2023
PASS 1 JOUR
Plein air – debout

Commandes limitées à 8 places.  

Programmation:


Vendredi 30/06 MAROON 5
Samedi 01/07 ORELSAN – AYA NAKAMURA
Dimanche 02/07 MACKLEMORE – DAVID GUETTA

. EUR10.0 10.0 euros

Votre billet est ici