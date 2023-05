Main Puteri : thérapie musicale et rituel de guérison de Malaisie Théâtre de l’Alliance Française Paris Catégories d’Évènement: île de France

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit * Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

Dans le cadre du 26e Festival de l'Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à un voyage artistique et spirituel avec la représentation de Main Puteri, un rituel de guérison de Malaisie. Les formes spectaculaires de Malaisie, notamment celles du Kelantan, sont enracinées dans différents concepts métaphysiques dont l'équilibre est essentiel à la santé de l'individu autant qu'à l'harmonie du groupe. La représentation de Main Puteri est un rituel de guérison accessible aux non-initiés s'appuyant sur la musique, la danse et la transe de possession. Théâtre de l'Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

