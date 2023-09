VISITE GUIDEE de la Main de Massiges Main de Massiges Massiges, 10 septembre 2023, Massiges.

Massiges,Marne

Site incontournable et haut lieu des combats de la Grande Guerre. Remontez le temps grâce à notre guide en parcourant les tranchées restaurées par les bénévoles de l’association.

prévoir des chaussures adaptées et habits chauds

Visite guidée à partir de 6 personnes..

Main de Massiges

A must-see site and a major battlefield of the Great War. Take a trip back in time with our guide through the trenches restored by the association’s volunteers.

bring suitable footwear and warm clothing

Guided tour for groups of 6 or more.

Un lugar de visita obligada y un importante campo de batalla durante la Gran Guerra. Viaje en el tiempo con nuestro guía a través de las trincheras restauradas por los voluntarios de la asociación.

llevar calzado adecuado y ropa de abrigo

Visita guiada a partir de 6 personas.

Unumgänglicher Ort und Hochburg der Kämpfe des Großen Krieges. Lassen Sie sich von unserem Führer in die Vergangenheit zurückversetzen, indem Sie durch die Schützengräben laufen, die von den Freiwilligen des Vereins restauriert wurden.

geeignete Schuhe und warme Kleidung vorsehen

Geführte Besichtigung ab 6 Personen.

