Le bateau, le samedi 16 octobre à 18:00

Tabla, tombak, dafs, castagnettes, cajon, bongos, congas, djembé, derbouka, udu, zarb… Les percussions digitales, celles jouées à la main, sans baguettes, sont aussi nombreuses que les musiques qu’elles accompagnent, plus nombreuses que les pays qui les utilisent, plus anciennes que l’écriture. Musique savante, religieuse, de danse, de transe… Ces percussions aux multiples traditions sont contées lors d’un concert et enseignées au cours de l’année durant une série d’ateliers.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Concert par Michèle Claude et Pierre-Antoine Gillard Le bateau 1 Rue Georges Bizet, 78000 Versailles Versailles Jussieu Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T19:30:00

