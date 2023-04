Main dans la main, d’Alexandre Oppecini Théâtre du Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Main dans la main, d'Alexandre Oppecini Théâtre du Marais, 24 avril 2023, Paris.

Une comédie crue et impertinente sur un couple particulier… et un amour universel. Paul, la trentaine, écume les soirées gays parisiennes et cumule les amants d'un soir. Manu, lui, corse fraichement débarqué dans la capitale, n'assume pas son homosexualité. Un soir, une application de rencontre les rassemble. La magie galère… Mais la magie opère. Une comédie romantique débute pour ces deux êtres si différents qui défient les codes du couple. Mais, les deux hommes se feront sauvagement agresser pour s'être pris par la main dans la rue. Sur leur lit d'hôpital, Paul fait un point sur leur parcours. A travers 7 souvenirs de leur vie ensemble, il nous fait revivre les moments forts de cette histoire d'amour cruelle et tendre. Une pièce d'Alexandre Oppecini / Compagnie Spirale avec Fabien Ara et Nathanël Maïni

