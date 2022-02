Main dans la main Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Tabla, tombak, dafs, castagnettes, cajon, bongos, congas, djembé, derbouka, udu, zarb… Les percussions digitales, celles jouées à la main, sans baguettes, sont aussi nombreuses que les musiques qu’elles accompagnent, plus nombreuses que les pays qui les utilisent, plus anciennes que l’écriture. Musique savante, religieuse, de danse, de transe… Ces percussions aux multiples traditions ont été enseignées durant une série d’ateliers tout au long de l’année, puis lors d’un stage en préparation de ce concert. Coordination : Michele Claude et Pierre-Antoine Gillard

Entrée gratuite sur réservation (lien à venir)

Concert de restitution de stage de percussions digitales

2022-04-28

