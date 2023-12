Maïmonide : faut-il choisir entre la religion et la science ? L’Institut du Monde Arabe Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Le mardi 09 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

La saison 2023-2024 des « RDV de la philosophie arabe » est consacrée aux grandes figures de la pensée arabe. Qui sont les penseurs de génie, les philosophes les plus marquants ? Quelles ont été leurs idées neuves, révolutionnaires, et qu’ont-ils à nous apprendre encore aujourd’hui ?

Cette séance, consacrée à « Maïmonide : faut-il choisir entre la religion et la science ? », est animée par le spécialiste de la philosophie juive médiévale David Lemler.

Notre modernité nous a habitués à opposer le savoir et la croyance : nous ne pouvons croire qu’à ce que nous ne pouvons connaître. Or telle n’est pas la façon de penser des auteurs médiévaux pour qui les objets que nous reléguons au domaine de la croyance religieuse (tels que Dieu, les anges, la création du monde ou la révélation) sont les objets les plus éminents de la science. C’est pourtant à résoudre une contradiction apparente entre Loi divine et savoir scientifique que Maïmonide s’engage au XIIe siècle dans son Guide des perplexes. Quel remède a-t-il à offrir aux perplexités de notre temps ?

Séance animée par David Lemler

David Lemler est maître de conférences à l’UFR d’études arabes et hébraïques de Sorbonne Université, spécialiste de la philosophie juive médiévale. Il est notamment l’auteur de Création du monde et limites du langage. Sur l’art d’écrire des philosophes juifs médiévaux (Vrin, 2020).

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/maimonide-faut-il-choisir-entre-la-religion-et-la-science

