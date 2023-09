Super Loto Quine Mailly-Maillet Mailly-Maillet Catégories d’Évènement: Mailly-Maillet

Somme Super Loto Quine Mailly-Maillet Mailly-Maillet, 30 septembre 2023, Mailly-Maillet. Super Loto Quine Samedi 30 septembre, 17h00 Mailly-Maillet à partir 1,50€ Les sapeurs pompiers de Mailly-Maillet organisent un super loto quine le samedi 30 septembre à la salle des fêtes de Mailly-Maillet.

Ouverture des portes à 17h – début des jeux à 19h30. 1,50€ le carton – 12 cartons : 15€ (1 carton offert à chaque participants)

nombreux lots à gagner : caddie garni, électroménagers, bricolage, lot apéritif, filet garni & 1500 euros de bons d’achat.

Buvette et restauration sur place

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

