Vendée . À seulement 45 minutes de la Rochelle, 30 min de Niort et à 1h20 de Nantes, découvrez cette journée découverte qui allie le vélo et la barque traditionnelle accompagné d’un pique-nique garni de produits du terroir. Je vous emmène découvrir Maillezais, ses canaux et son abbaye. Abbaye imposante et puissante qui au fil des siècles a construit le Marais Poitevin avec les abbayes voisines. Rien que sur ces mots, vous ressentez le poids stratégique, religieux et commercial du lieu. Dans cette bulle verdoyante au Sud de la Vendée, nous voguerons au matin, au fil des voies d’eau, à bord d’une barque traditionnelle. Soyez à l’écoute de la Nature, de la flore. Après ce moment en pleine nature, nous reviendrons à terre, enfourcher les vélos. Direction un village traditionnel, Maillé, par le biais dune piste cyclable sur une digue. Le déjeuner ravira votre estomac de bons mets de nos terroirs, assis sur les quais du port de Maillé ou sous les peupliers ou sous le préau selon la météo du moment. L’après-midi, il fait beau. Rien de tel pour découvrir ce village, son patrimoine, avant d’arriver à la brasserie artisanale, La Cibulle, où Maxime nous contera la fabrication de la bière avant d’en déguster une. Pensez à réserver votre place pour goûter à cette riche journée ! Tous les mardis et vendredis du 1er avril au 30 septembre Nombre de kilomètres : 15km

Niveau (facile, moyen, expérimenté) : facile.

Nombre de participants : 4 à 19 personnes.

Accessible aux enfants à partir de 6/8 ans ou par l’utilisation de Babyvan. Balade guidée, commentée et gourmande à vélo et en barque pour comprendre comment des hommes ont réussi à façonner le Marais Poitevin au fil des siècles. contact@originalvelotour.fr https://originalvelotour.fr/fr/balades-guidees-a-velo/journee-decouverte-sur-les-traces-des-moines-batisseurs Maillezais

