Mailles Marseille 8e Arrondissement, 18 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Mailles Ballet National de Marseille 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-19 Ballet National de Marseille 20 Bd de Gabès

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

10 10 Dorothée Munyaneza – Compagnie Kadidi

Marseille



Polyphonique, international et cent pour cent féminin, le nouvel opus de Dorothée Munyaneza est une traversée d’histoires mêlées. Un récit qui réunit la danse et la performance, le chant et la poésie, écrit à la première personne du pluriel tel un miroir tendu aux identités et aux géographies multiples qui le composent.



Elles sont danseuses, comédiennes, performeuses, autrices, compositrices ; elles sont de Bristol, Port-au-Prince, Marseille, Séville ou Rotterdam ; elles sont africaines ou afro-descendantes. Elles sont le chœur d’une partition qui entremêle leurs vies à travers leurs corps, leurs récits, leurs trajectoires, leurs mémoires intimes ou collectives. Après ses premières créations Samedi détente et Unwanted, profondément ancrées dans son histoire familiale et celle de son pays natal, le Rwanda, Dorothée Munyaneza poursuit sa quête personnelle dans cette pièce chorale et solaire qui célèbre la résistance perpétuelle, quotidienne, qui fait la force et la beauté de ces femmes. Dans cette symphonie à six voix, les corps en mouvement déploient la vitalité qui les unit par-delà les langues et les âges et font écho à notre humanité.



Rencontre avec l’équipe artistique le samedi 18 juin après la représentation.



Durée : 1 h environ

Conseillé à partir de 14 ans



En coréalisation avec le Ballet national de Marseille.

https://www.festivaldemarseille.com/fr/programme

Ballet National de Marseille 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement

