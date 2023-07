Cinéma plein air Maillé Maillé 86190 Maillé Catégories d’Évènement: Maillé

Cinéma plein air Maillé
Vendredi 21 juillet, 19h30
Maillé 86190

Gratuit et ouvert à tous

19h30 : Jeux en bois, repas convivial (apportez votre pique-nique)

21h : Spectacle : IMMO – French Touch Made in Germany

Art de rue, humour, jonglage et autres performances

22h30 : Cinéma plein air « Maison de retraite »

Afin d'éviter la case prison, Milann, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Ses premières semaines sont un enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.

2023-07-21T19:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

2023-07-21T19:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

