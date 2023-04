Animation pêche – pêche au leurre Maillat Maillat Catégories d’Évènement: Ain

Maillat

Animation pêche – pêche au leurre Maillat, 10 juin 2023, Maillat. La fédération de pêche départementale propose des atelier d’initiation aux technique de pêche..

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 16:00:00. EUR.

Maillat rivière Lange

Maillat 01228 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The departmental fishing federation offers workshops to introduce you to fishing techniques. La federación departamental de pesca ofrece talleres de iniciación a las técnicas de pesca. Der Fischereiverband des Departements bietet Workshops zur Einführung in die Angeltechniken an. Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Maillat Autres Lieu Maillat Adresse Maillat rivière Lange Ville Maillat Departement Ain Lieu Ville Maillat Maillat

Maillat Maillat Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maillat/

Animation pêche – pêche au leurre Maillat 2023-06-10 was last modified: by Animation pêche – pêche au leurre Maillat Maillat 10 juin 2023 Maillat Maillat

Maillat Ain