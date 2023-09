Ciné-débat La fabrique des pandémies Mail Orye Bourgueil, 1 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

En présence de Daniel Marc, chercheur en virologie à l’INRAE spécialiste de la grippe aviaire.

En partenariat avec la CCTOVAL et le cinéma de l’Amicale à Bourgueil dans le cadre de l’animation du plan climat.

Un film de Marie Monique Robin

Avec Juliettte Binoche

Musique : Emily Loizeau.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 22:00:00. EUR.

Mail Orye

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



With Daniel Marc, INRAE virology researcher and avian flu specialist.

In partnership with the CCTOVAL and the cinéma de l’Amicale in Bourgueil, as part of the climate plan.

A film by Marie Monique Robin

With Juliettte Binoche

Music: Emily Loizeau

En presencia de Daniel Marc, investigador en virología del INRAE especializado en gripe aviar.

En colaboración con el CCTOVAL y el cinéma de l’Amicale de Bourgueil en el marco del plan climático.

Una película de Marie Monique Robin

Con Juliettte Binoche

Música: Emily Loizeau

In Anwesenheit von Daniel Marc, Forscher für Virologie am INRAE, der sich auf die Vogelgrippe spezialisiert hat.

In Partnerschaft mit der CCTOVAL und dem Kino Amicale in Bourgueil im Rahmen der Animation des Klimaplans.

Ein Film von Marie Monique Robin

Mit Juliettte Binoche

Musik: Emily Loizeau

