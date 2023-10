Conférence : La danse, le jazz et Mattox Mail Jean de Dunois Chartres, 18 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Une conférence de Carole Bordes sur « La danse, le jazz et Mattox » durant laquelle elle vous fera partager l’histoire de la danse jazz et l’apport du travail de Matt Mattox dans le paysage chorégraphique des années 20 à nos jours..

Samedi 2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Mail Jean de Dunois

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A lecture by Carole Bordes on « Dance, jazz and Mattox », during which she will share with you the history of jazz dance and the contribution of Matt Mattox?s work to the choreographic landscape from the 1920s to the present day.

Charla de Carole Bordes sobre « Danza, jazz y Mattox », en la que compartirá con usted la historia de la danza jazz y la contribución de la obra de Matt Mattox al panorama coreográfico desde los años veinte hasta nuestros días.

Ein Vortrag von Carole Bordes über « Tanz, Jazz und Mattox », in dem sie Ihnen die Geschichte des Jazztanzes und den Beitrag von Matt Mattox’ Arbeit in der choreografischen Landschaft von den 20er Jahren bis heute näherbringt.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT CHARTRES