Rennes Atelier et démonstration de diverses techniques de construction en terre et paille Mail François Mitterrand 35000 Rennes Rennes, 14 octobre 2023, Rennes. Atelier et démonstration de diverses techniques de construction en terre et paille Samedi 14 octobre, 14h00 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Entrée libre Créée en septembre 2004, l’association Empreinte a pour objectif de faire la promotion de l’habitat écologique. Elle regroupe des porteurs de projets d’habitat écologique en cours ou achevés. Elle informe et sensibilise le public et elle développe les échanges sur cette thématique. Dans le cadre de la 6e edition du village des possibles, Empreinte sera présent pour vous permettre de découvrir les techniques de construction écologique en terre et paille et de manipuler ces matériaux.

Vous pourrez ainsi vous informer ou participer à la réalisation de :

– bauge, que l’on retrouve dans le patrimoine bâti en Ille et Vilaine

– adobe, briques de terre crue moulées

– isolation en botte de paille

– terre allegée, mélange isolant servant en doublage ou en cloisonnement

– torchis, également présent dans le patrimoine et les constructions plus récentes en cloisonnement

– enduits terre crue, réalisables sur différents supports N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour vous informer ou en apprendre plus sur l’habitat écologique et à faible impact environnemental ! Mail François Mitterrand 35000 Rennes Mail françois Mitterrand Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

