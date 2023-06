Fête de la MJC – Samedi 24 juin Mail de la Marqueille Balma Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Fête de la MJC – Samedi 24 juin Mail de la Marqueille Balma, 24 juin 2023, Balma. Fête de la MJC – Samedi 24 juin Samedi 24 juin, 14h00 Mail de la Marqueille Renseignements Exposition des ateliers avec démonstration de : Hip Hop, Capoeira, Danse Africaine ; pièce de théâtre avec les jeunes de la section théâtre.

Un apéritif convivial terminera cette journée. Mail de la Marqueille Le Mail de la Marqueille, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 24 34 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mjcbalma@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00 fête balma Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Mail de la Marqueille Adresse Le Mail de la Marqueille, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mail de la Marqueille Balma

Mail de la Marqueille Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Fête de la MJC – Samedi 24 juin Mail de la Marqueille Balma 2023-06-24 was last modified: by Fête de la MJC – Samedi 24 juin Mail de la Marqueille Balma Mail de la Marqueille Balma 24 juin 2023