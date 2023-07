SCENE OUVERTE MAIIAM MONTMARTRE MAIIAM MONTMARTRE Paris, 4 juillet 2023, Paris.

SCENE OUVERTE MAIIAM MONTMARTRE 4 juillet – 14 novembre, les mardis MAIIAM MONTMARTRE ENTREE LIBRE

Le micro sera peut-être à vous! Candidatez à la scène ouverte du MAIIAM tous les Mardis à partir du 04/07/2023. L’occasion de dévoiler vos créations, de tester le public, d’apprivoiser votre trac, de rencontrer d’autres musiciens et, avant tout, de vous faire plaisir!

Vous pouvez vous inscrire avec le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/1UoZl4aSALUvHzSk5h1J_8j6ctdYqMdS88xnS1G6Hpqc/edit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:59:00+02:00

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00