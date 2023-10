LUMEN TEXGTE MAIF social club – Paris (75) Paris, 9 novembre 2023, Paris.

LUMEN TEXGTE 9 et 10 novembre MAIF social club – Paris (75) GRATUIT

Un plateau vide de tout, sans acteurice, qui transcende la place des spectateurices.

Lumen Texte c’est un “show” sans acteur, sans actrice. Une pièce qui se passe de tout, même de bande sonore. Une performance qui est totalement avec toi. Tout ceci pour te proposer une réelle expérience de spectacle. Lumen Texte s’adresse à toi, ainsi qu’à toute l’assemblée et continue d’exister après la représentation. À la fois primitif et futuriste, Lumen Texte montre que les choses intellectuelles peuvent devenir sensibles, tactiles, olfactives et drôles. Auras-tu la curiosité de venir applaudir ce “personne-en-scène” ?

MAIF social club – Paris (75) COLLECTIFIMPATIENCE@GMAIL.COM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

BIENNALE NEMO – SIGNES VIVANT- PERFORMANCE – ARTS PLASTIQUE- RECHERCHE

@meliciabaussan