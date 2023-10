MAIF Ekiden Quai Branly Paris, 5 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 05 novembre 2023

de 09h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. payant

Dimanche 5 novembre, venez participer au MAIF Ekiden de Paris, la course en relais en plein cœur de la capitale !

L’ekiden est une course originale venue du Japon que l’on pourrait traduire par « marathon-relais ». Le MAIF Ekiden de Paris propose ainsi aux coureurs de parcourir la distance de 42,195km sous forme de relais de 6 équipiers. Les coureurs emprunteront les quais de Seine pour un parcours prestigieux dans la plus belle ville du monde ! Grâce à des distances courtes, la course est accessible au plus grand nombre : runners, clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à pied… tout le monde peut participer !

Le MAIF Ekiden de Paris 2023 a le label national FFA, il est qualificatif pour les championnats de France 2024.

L’accès sera ouvert à partir de 7h00. Prévoyez d’arriver tôt pour avoir le temps de passer les points de contrôle et de fouille.

Le parcours

Cette année encore nous vous proposons de former des équipes de 3 ! Le Half Ekiden correspond aux 3 premiers relais de la course et mesurera donc 20km.

Quai Branly Quai Branly 75007 Paris

Contact : http://www.maif-ekiden-paris.fr/inscription.aspx

illustration officielle – Facebook Illustration course