Maïeusthésie Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 4 mai 2024.

Se transformer par la respiration

Conférence de Christelle Jeannin

Maïeusthésie la communication thérapeutique qui déploie naturellement les Êtres

Riche de son expérience de psychologue et émerveillée par l’harmonie qui s’exprime dans la nature, son élan d’accompagner les êtres à se retrouver dans leur propre nature l’a conduite à se former à la maïeusthésie et aujourd’hui à la transmettre par la formation du cursus complet.

Cette approche révèle à chacun les clés de communication existentielle qui permettent de retrouver le chemin vers l’état naturel de l’être que nous sommes. Œuvrant avec la vie, la maïeusthésie accompagne chacun vers qui il a à devenir.

C’est une toute nouvelle vision de la vie et des expériences des êtres humains qui se révèle.

Dans le cadre du Festival du Printemps:

Grand week-end de renaissance printanière

Des journées de découverte et de ressourcement dans un lieu hautement régénérant.

Le manifeste

L’énergie du printemps nous emmène vers un renouveau à vivre.

Différentes approches se côtoient et se complètent pour accueillir et offrir à chacun l’espace de reconnexion à son corps et à son intériorité par le biais d’ateliers animés en conscience par des intervenants passionnés.

Deux jours d’activités, de conférences et de cercles comme des cycles qui soutiennent le chemin, permettent de mieux connaitre notre corps et comprendre comment la nature nous accompagne dans notre bien-être.

Des ateliers, conférences, rencontres seront rassemblés ce week-end ainsi qu’un marché-salon pour notre bien-être.

Places limitées sur réservation 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:45:00

fin : 2024-05-04 17:45:00

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

