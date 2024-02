Maïeusthésie Re-sources Jura Les Planches-près-Arbois, lundi 12 août 2024.

Maïeusthésie Re-sources Jura Les Planches-près-Arbois Jura

Ouvert à tous !

Niveau I Un chemin vers soi, vers l’autre et la vie:

Cinq jours en immersion pour s’ouvrir à une nouvelle vision de la Vie, expérimenter la connexion à Soi, à la nature humaine dans un berceau de nature.

La maïeusthésie est un accompagnement thérapeutique.

Originie du mot Maïeusthésie :

Maieutikê (origine grecque) l’art d’accoucher quelqu’un

Aisthanesthai * (origine indo-européenne) la sensibilité, l’art de percevoir.

Intervenant Christelle Jeannin

Psychologue et formatrice en maïeusthésie, thérapeute par la communication thérapeutique et existentielle.

Riche de 25 ans d’expérience en institution, accompagnement familial et d’équipes de professionnels dans les secteurs social, médico-social et psychiatrique, elle organise aujourd’hui des accueils et retraites thérapeutiques au contact de la nature, et forme à l’accompagnement bienveillant avec une vision systémique du vivant.

630 € en autofinancement

840 € financement FIF-PL

1260 € financement Agefice ou OPCO .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-16

Re-sources Jura 5 Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

