Mai’Days Ateliers bien-être famille Mai’be Caen, mercredi 28 février 2024.

Mai’Days Ateliers bien-être famille Mai’be Caen Calvados

Profitez de vos vacances de Février pour vivre des moments uniques en famille, avec vos enfants ou ados, ou juste pour vous ! Destination Bien-Etre !

Les Mercredis 28 Février et 6 Mars (programme identique) :

Programme Matin Parents et Enfants

9h15 10h15 Riez, osez vivre votre présent en famille.

Jeu de cartes sophro parents enfants par Héloïse à 12€/personne

10h30 11h30 Apprenez à vos enfants à vous masser

Atélier shiatsu parent / enfant (3-8 ans) par Diana à 12€/personne

Programme Après-Midi Parents et Adolescents

14h30 16h L’accent est sur le Printemps, la saison de l’expansion et du renouveau.

Atelier Do in Printemps (meridian yoga) par Diana à 12€/personne

16h30 18h Se dépasser, extérioriser son stress en étant actif !

Sophro Boxe Parent Ado par Héloïse et Laura à 25€/personne

Programme Soirée Adultes

18h30 20h Booster son mental, aller de l’avant en action !

Sophro Boxe Adultes par Héloïse et Laura à 25€/personne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Mai’be 80 boulevard Dunois

Caen 14000 Calvados Normandie amandine@mai-be.fr

L’événement Mai’Days Ateliers bien-être famille Caen a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Caen la Mer