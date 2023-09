Comptage et observation des oiseaux migrateurs au Faux-Verger Maiche Faux verger Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Dimanche 8 octobre, 09h00 Maiche Faux verger
Gratuit
Point de rendez-vous : Belvédère du Faux verger à Maiche

Horaire : 9h à 17h

Renseingnements : 06 42 55 40 96 – lesgazouillisduplateau@laposte.net

Si vous en avez, pensez à vos lunettes de soleil, votre chapeau et vos jumelles.
06 42 55 40 96
lesgazouillisduplateau@laposte.net

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

Maiche Faux verger
Maîche
Doubs

