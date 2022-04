Maïbummel Aspach-Michelbach, 1 mai 2022, Aspach-Michelbach. Maïbummel Aspach-Michelbach

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01

Aspach-Michelbach Haut-Rhin Balade sur les bans communaux de Michelbach et d’Aspach-le-Haut. Possibilité de prendre le repas après la marche (fleischnackas). Balade sur les bans communaux de Michelbach et d’Aspach-le-Haut. Possibilité de prendre le repas après la marche (fleischnackas). Balade sur les bans communaux de Michelbach et d’Aspach-le-Haut. Possibilité de prendre le repas après la marche (fleischnackas). Aspach-Michelbach

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Autres Lieu Aspach-Michelbach Adresse Ville Aspach-Michelbach lieuville Aspach-Michelbach Departement Haut-Rhin

Maïbummel Aspach-Michelbach 2022-05-01 was last modified: by Maïbummel Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach 1 mai 2022 Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Aspach-Michelbach Haut-Rhin